Polizei Bochum

POL-BO: Beratung und Training: Rollator-Tag am Marktplatz in Bochum-Dahlhausen

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Die Verkehrsunfallprävention der Polizei Bochum veranstaltet zusammen mit der Bogestra, der Verkehrswacht Bochum, dem Seniorenbüro der Stadt Bochum und den Seniorensicherheitsberatern ihren bewährten Rollatorentag. Dieser findet statt am Mittwoch, 31. Juli, am Marktplatz in Bochum-Dahlhausen. Vormittags zwischen 9 und 13 Uhr wird gezeigt, wie die Hilfsmittel im Alltag richtig genutzt werden.

Die Herausforderungen bei der Teilnahme am Straßenverkehr und insbesondere die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel mit einem Rollator werden ausführlich erläutert und anschließend vor Ort trainiert. Der Parcours besteht aus insgesamt sieben Elementen und soll die unterschiedlichen Straßenverhältnisse simulieren. Dazu gehören unter anderem Bereiche mit Hindernissen wie Gullydeckel und Kopfsteinpflaster.

Ein Team der Bogestra wird die richtige Handhabung der Rollatoren beim Ein- und Ausstieg in, bzw. aus Bus und Bahn verständlich erläutern. Dazu ist auch ein Bus vor Ort.

Weiterhin wird angeboten, die mitgeführten Rollatoren mit Reflektoren zu versehen. So ist gewährleistet, dass Rollator-Nutzerinnen und -Nutzer auch bei schlechten Sichtverhältnissen gut erkennbar sind. Den Technik-Check wird das Sanitätshaus Care Center Rhein-Ruhr durchführen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verkehrswacht Bochum sind ebenfalls vor Ort, unterstützen beim Training auf dem Parcours und stehen natürlich für alle Fragen der Teilnehmer zum Thema Mobilität und Sicherheit im Straßenverkehr zur Verfügung.

Außerdem sind die Seniorensicherheitsberater vor Ort und geben hilfreiche Tipps zur Kriminalprävention.

Medienvertreter sind an diesem Tag herzlich eingeladen, die Aktion vor Ort zu begleiten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

