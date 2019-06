Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Wattenscheid Schwarzes Auto verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Bereits am 15. Mai (Mittwoch) kam es an der Bahnhofstraße / Fritz-Reuter-Straße in Wattenscheid zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen Pkw entfernte sich als Unfallbeteiligter und wird gesucht.

Gegen 12 Uhr bog ein 18-jähriger Wattenscheider auf seinem Roller vom Bußmannsweg in die Bahnhofstraße ab. In Höhe der Unterführung nahe der Einmündung zur Fritz-Reuter-Straße wurde er von einem schwarzen Auto (vermutlich Audi) überholt.

Dieser Wagen scherte so scharf vor dem jungen Zweiradfahrer ein, dass dieser eine Notbremsung durchführen musste, um einen Unfall zu vermeiden.

Dabei verlor der 18-Jährige die Kontrolle über seinen Roller, stürzte auf die Seite und verletzte sich leicht. Er begab sich selbstständig zum Arzt.

Die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat (VK 1) bitten zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909-5206 um Hinweise von Zeugen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum / Pressestelle

Thomas Kaster

Telefon: 0234 909 1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/



