Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei stoppt Falschfahrer

Ratzeburg (ots)

09.April 2019 | Kreis Stormarn - 06.04.2019 BAB 20 / Lübeck

Beamte des Polizeiautobahn und Bezirksrevieres (PABR) Bad Oldesloe stoppten in der Nacht zu Samstag (06.04.2019) einen Falschfahrer auf der Bundesautobahn 20, in Höhe der Anschlussstelle Groß Saurau. Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten sich zuvor bei der Polizei gemeldet, weil ein Autofahrer auf der Richtungsfahrbahn der BAB 20 (Rtg. Bad Segeberg) in der entgegengesetzten Richtung (Rtg. Rostock) unterwegs war. Zuerst war der Falschfahrer auf der BAB 20 kurz vor Mönkhagen aufgefallen. Der Fahrer des VW-Kleintransporters, ein 29-jähriger Mann aus Oldenburg in Holstein, fuhr gegen 02:35 Uhr weiter in Richtung des Autobahnkreuzes Lübeck. Der Streifenwagenbesatzung gelang es mit Blaulicht und Martinshorn auf sich aufmerksam zu machen und den Fahrzeugführer zum Anhalten in Höhe der Anschlussstelle Groß Sarau zu bewegen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 1,11 Promille. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein.

Nach bisherigen Ermittlungen war der 29-jährige ca. 25 Kilometer entgegengesetzt gefahren. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Das Polizeiautobahn und Bezirksrevier Bad Oldesloe sucht in diesem Zusammenhang einen Zeugen, der dem VW Tansporter in Höhe der Anschlussstelle Genin ausweichen musste, sich unter der Telefonnummer 04531/17060-0 zu melden.

