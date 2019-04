Polizei Bochum

POL-BO: (KORREKTUR) Einladung für Medienvertreter: Abschlussinterview mit Polizeipräsidentin

Bochum/Herne/Witten (ots)

Ende des Monats verlässt Polizeipräsidentin Kerstin Wittmeier die Behörde und wechselt zur Stadt Duisburg. Wir möchten Medienvertreterinnen und -vertretern daher die Gelegenheit geben, mit ihr ins Gespräch zu kommen, und laden sie herzlich zum Abschlussinterview am Mittwoch, 24. April, um 10 Uhr ins Polizeipräsidium ein.

Kerstin Wittmeier hat im Oktober 2015 das Amt als Präsidentin des Bochumer Polizeipräsidiums angetreten und seitdem die Entwicklung der Behörde kontinuierlich vorangetrieben. Die Zahl der Wohnungseinbrüche hat sich seitdem mehr als halbiert (3.210 Fälle 2015, 1.303 Fälle 2018), die Aufklärungsquote ist bei der Gesamtkriminalität auf den höchsten Stand seit zwölf Jahren gestiegen. Auch die Verkehrssicherheit in Bochum, Herne und Witten befindet sich auf einem erfreulich hohen Niveau. Neben dem konsequent ausgebauten Präventionsangebot zeichnet Wittmeier auch für die Einführung der Social-Media-Kanäle im Polizeipräsidium Bochum verantwortlich.

Am 24. April haben Journalistinnen und Journalisten die Gelegenheit, einen Rückblick auf Kerstin Wittmeiers Amtszeit zu werfen und Fragen zu stellen. Die Präsidentin steht sowohl für Interviews als auch für Bildaufnahmen zur Verfügung.

Um Anmeldung bis Dienstag, 23. April, wird gebeten: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

Hinweis: Medienvertreterinnen und -vertreter melden sich am Veranstaltungstag an der Hauptpforte (Uhlandstraße 35) an.

HINWEIS: In der ursprünglichen Meldung hatten wir das falsche Datum geschrieben. Der korrekte Termin ist Mittwoch, 24. April.

