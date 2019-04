Polizei Bochum

POL-BO: Gefährliche Körperverletzung - Täter mit Lichtbildern gesucht

Bochum (ots)

Bereits am 2. Dezember, gegen 3.10 Uhr, kam es in Bochum am Buddenbergplatz zu einem Körperverletzungsdelikt. Zwei noch Unbekannte urinierte hier an eine Wand außerhalb der Toilettenanlage. Ein 20-jähriger Bochumer sprach die Beiden an und bat darum, dies in der Öffentlichkeit zu unterlassen. Die beiden Männer gingen daraufhin auf den Bochumer zu und schubste ihn. Anschließend trat sie auf den am Boden liegenden ein. Mit richterlichem Beschluss liegt jetzt Lichtbild der Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien vor. Wer kennt die abgebildeten Tatverdächtigen? Beschrieben wurde sie als circa 185cm groß, 25-30 Jahre alt, osteuropäischen Aussehen und kurze Haare. Einer trug einen dunklen Pullover. Das Kriminalkommissariat 31 bittet unter der Rufnummer 0234 909-8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

