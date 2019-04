Polizei Bochum

POL-BO: In Fahrzeug eingeklemmt: Mann (26) bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Donnerstag, 4. April, in Bochum-Grumme ist ein 26-jähriger Essener schwer verletzt worden.

Gegen 21.40 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Wanne-Eickel die Castroper Straße in Richtung Sheffieldring auf dem linken Fahrstreifen. Auf Höhe der Hausnummer 270 kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 26-jährigen Esseners, der nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich aus einer Ausfahrt nach links auf die Castroper Straße Richtung Innenstadt einbiegen wollte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Esseners noch einige Meter nach vorne geschoben. Der 26-Jährige wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-Jährige blieb unverletzt.

Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Castroper Straße zwischen der Josephinenstraße und der Rottmannstraße bis etwa 00.30 Uhr gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Darüber hinaus ist es am Nachmittag desselben Tages zu einem weiteren Verkehrsunfall in Bochum-Grumme gekommen, bei dem eine 52-jährige Bochumerin leicht verletzt worden ist. Eine 49-jährige Frau aus Castrop-Rauxel fuhr gegen 15.20 Uhr auf der Castroper Straße an der Ampel im Bereich der Zufahrt zur A 43 in Fahrtrichtung Wuppertal auf den Wagen der 52-Jährigen auf. Diese wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden wurde auf rund 13.500 Euro geschätzt.

