POL-BO: Gescheiterte Automatensprengung: Polizei sucht Zeugen

Witten (ots)

Die Polizei ermittelt nach einer offenbar im frühen Stadium gescheiterten Geldautomatensprengung in Witten. Es werden Zeugen gesucht.

Ein Zeuge informierte am frühen Donnerstagmorgen, 4. April, gegen 2.45 Uhr den Notruf der Polizei, weil er Benzingeruch am Automaten an der Dortmunder Straße 19 bemerkt hatte. Zu einer Explosion oder einem Feuer ist es nicht gekommen.

Er beobachtete außerdem zwei Fahrzeuge (ein hellbrauner Familienwagen und eine schwarze Limousine), die sich mit hoher Geschwindigkeit in Richtung A 44 entfernten.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4135 oder 0234 / 909-4441 um Hinweise.

