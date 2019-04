POL-BO: Bochum / Wattenscheid / Räuberischer Diebstahl im Supermarkt - Wer kennt die beiden abgebildeten Männer?

Polizei Bochum

Räuberischer Diebstahl im Supermarkt - Wer kennt die beiden abgebildeten Männer?

Bisher führten die Ermittlungen noch nicht zur Identifizierung der beiden abgebildeten Männer. Die Polizei fahndet nun mit Fotos.

Bereits am 23. Januar (Mittwoch) gegen 14.00 Uhr ist es in einem Supermarkt an der Ottostraße 40-42 in Wattenscheid zu einem Ladendiebstahl gekommen. Ein Tatverdächtiger verstaute diverse Artikel in seiner Jackentasche und passierte mit seinem Mittäter den Kassenbereich, ohne zu bezahlen.

Der Ladendetektiv sprach die beiden Männer an - daraufhin trat einer der Tatverdächtigen den Detektiv in den Rücken. Mit der Beute flüchtete das Duo aus dem Geschäft und entfernten sich mit einem schwarzen Auto.

Eine Überwachungskamera hat die beiden Männer aufgenommen. Mit richterlichem Beschluss sind nun Fotos zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Wer kennt die Männer oder kann Angaben zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt das Wattenscheider Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 02327 963-8405 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter 0234 909-4441 entgegen.

