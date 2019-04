Polizei Bochum

POL-BO: Witten

Ladendieb klaut hochwertige Parfümflaschen - Auf der Flucht festgenommen!

Witten (ots)

Am gestrigen Nachmittag (2. April) kam es in einem Kaufhaus in der Wittener Innenstadt zu ein Diebstahl. Im Rahmen der sofortigen Fahndung konnte die Polizei den Ladendieb auf seiner Flucht stellen und festnehmen.

Ein Ladendetektiv meldete der Polizei gegen 15.40 Uhr einen Dieb im Warenhaus an der Bahnhofstraße 5. Dieser entwendete mehrere hochwertige Parfümflaschen und flüchtete anschließend aus dem Laden. Aufgrund der abgegebenen Personenbeschreibung konnten Polizisten den Dieb auf dem Gelände eines Discounters an der Ruhrstraße ausfindig machen.

Der 20-jährige Tatverdächtige, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde vorläufig festgenommen und zur Wache gebracht.

Die weiteren Ermittlungen gegen den polizeibekannten Mann dauern derzeit im Kriminalkommissariat 33 weiter an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell