Polizei Bochum

POL-BO: Einbrecher gesucht - Wer kennt diesen Mann?

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Bereits am 18.01.2019, zwischen 0 und 2.10 Uhr, kam es in Bochum auf der Herner Straße 357 zu einem Einbruch. Ein noch unbekannter Krimineller brach dort die Zugangstür eines Geschäftes auf und verschaffte sich so Zutritt. Er entwendete Bargeld und eine Kamera. Anschließend flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung. Mit richterlichem Beschluss liegt jetzt ein Foto des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien vor. Wer kennt den abgebildeten Mann? Er trug bei Tatausführung eine Wollmütze, eine gesteppte mehrfarbige Winterjacke, eine Jeans und schwarze Schuhe. Hinweise bitte an die Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell