Polizei Bochum

POL-BO: Bus muss Vollbremsung machen: Wer kann Angaben zur Autofahrerin machen?

Herne (ots)

Am Nachmittag des gestrigen 5. März musste ein Linienbus aufgrund eines Wendemanövers einer noch unbekannten Autofahrerin eine Vollbremsung machen. Dadurch verletzten sich im Bus vier Personen, darunter auch ein Kleinkind.

Gegen 14.45 Uhr war der Bus auf der "Von-der-Heydt-Straße" in westliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung wollte der Busfahrer (58) bei Grünlicht nach rechts auf den Westring einbiegen. Hier musste er eine Vollbremsung einleiten, da im Kreuzungsbereich ein Auto verbotswidrig wendete. Der Wagen fuhr den Westring in südlicher Richtung und wendete an der dortigen Kreuzung, um wieder zurückzufahren.

Durch die Bremsung wurden mehrere Fahrgäste im Linienbus verletzt: eine 41-jährige Hernerin mit ihrem Kleinkind (9 Monate), ein 82-jähriger Herner sowie eine 32-jährige Hernerin sind mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden.

Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt in Richtung Herne-Zentrum fort.

Das Kennzeichen des flüchtigen Wagens konnte durch Zeugen angegeben werden. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit an.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die insbesondere Angaben zu der Autofahrerin machen können.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Bochum unter der Rufnummer 0234 909-5206 entgegen.

