Polizei Bochum

POL-BO: Außenspiegel touchiert und davongefahren - Polizei sucht Zeugen

Bochum-Wattenscheid (ots)

In einer Kurve hat ein bislang unbekannter Autofahrer den Außenspiegel einer entgegenkommenden Fahrerin (47 aus Bochum) touchiert. Er fuhr weiter, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

Ereignet hat sich dieser Vorfall am Samstag, 2. März. Gegen 13.15 Uhr war die 47-Jährige auf der Blücherstraße in Richtung Wertstoffhof unterwegs. In der Linkskurve zwischen Günnigfelder- und Kirchstraße kam ihr der dunkelblaue BMW entgegen. Der BMW wurde aus der Kurve getragen und berührte den Wagen der Bochumerin am Spiegel. Dabei ist geringer Sachschaden entstanden.

Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats (VK) haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 0234 / 909 5206 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell