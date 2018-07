POL-OG: Achern, Önsbach - Legale Flüssigkeit?

Achern (ots) - Da ein 17-Jähriger am Mittwochabend in der Mösbacher Straße eine E-Zigarette mit noch unbekanntem Inhalt konsumiert hatte und daraufhin Krampfanfälle erlitt, haben die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch ein Strafverfahren gegen einen Bekannten des Jugenlichen eingeleitet. Ersten Ermittlungen nach hatte der junge Mann die elektrische Zigarette von einem Gleichaltrigen erhalten, der diese eigenen Angaben nach zuvor mit einer "speziellen" Flüssigkeit befüllt hatte. Ob es sich hierbei um eine legale Substanz handelte, werden die weiteren Ermittlungen zeigen. Fest steht, dass der körperlich beeinträchtigte 17-Jährige durch den Rettungsdienst in das Ortenau Klinikum nach Achern gebracht werden musste.

