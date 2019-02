Polizei Bochum

POL-BO: Kaffeeautomaten-Dieb gesucht!

Herne (ots)

Die Sachbearbeiter des Herner Regionalkommissariates suchen einen hoch gewachsenen Einbrecher mit Rucksack und schwarz-weißer Jacke.

Der junge, ungefähr 180 bis 190 cm große, schlanke Ganove hat am 10. Februar, an der Hauptstraße 4 in Wanne-Eickel, die Fensterscheibe eines Ladenlokales eingeschlagen und war durch das Loch in die Räumlichkeiten gestiegen.

Den Krach hörte eine Anwohnerin - sie verständigte gegen 5.20 Uhr die Polizei.

Entwendet wurde ein hochwertiger Kaffeevollautomat aus der Auslage. Möglich, das der Einbrecher den Wassertank des Vollautomaten sucht - den hat er nämlich auf der Flucht in Richtung Innenstadt verloren.

Wer hat zwischen der Johanniskirche und der Burgstraße diesen Mann gesehen oder kann weitere Angaben machen?

Unter der Rufnummer 02323/950-8510 oder (0234/909-4441 außerhalb der Geschäftszeit) können Sie beim zuständigen Kommissariat 35 Hinweise auf Täter oder Zeugen geben.

