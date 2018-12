POL-BO: Nach Einbruch in Witten Zeugen gesucht

Witten (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am gestrigen Mittwoch, 5. Dezember, zwischen 15 Uhr und 18.15 Uhr, in eine Wohnung an der Eckardtstraße in Witten-Annen eingedrungen. Die Kriminellen brachen eine Balkontür auf und durchsuchten die Räume. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde unter anderem Schmuck entwendet.

Das zuständige Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) sucht nun nach Zeugen. Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet und kann Hinweise geben? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder unter der Durchwahl -4441 (Kriminalwache).

