POL-BO: 20 hochwertige Weinflaschen und Tresor aus Restaurant entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Bochum (ots) - In der Zeit vom 2. Dezember, 23 Uhr, und 4. Dezember, 9.50 Uhr, ist es in der Bochumer Innenstadt zu einem Einbruch in ein Restaurant gekommen.

Die noch nicht ermittelten Täter erbeuteten neben Bargeld auch etwa 20 hochwertige Weinflaschen.

Durch Aufhebeln der Zugangstür an der Große Beckstraße 29 verschafften sie sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Mit zahlreichen Weinflaschen sowie einem Tresor samt Bargeld entfernten sich die Einbrecher in unbekannte Richtung.

Wer hat im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt das Bochumer Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

