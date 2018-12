POL-BO: Folgenschwerer Verkehrsunfall: Straßenbahn entgleist - elf Verletzte!

1 weiterer Medieninhalt

Foto Polizei Bochum Bild-Infos Download

Bochum (ots) - Am heutigen Mittwoch (5. Dezember) ist es in Bochum-Laer unter Beteiligung einer Straßenbahn zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit insgesamt elf Verletzten gekommen.

Kurz vor 13.20 Uhr befuhr ein mit sechs Autos beladener Fahrzeugtransporter die Wittener Straße in Richtung Innenstadt. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte der Lastwagenfahrer (49) in Höhe der Einmündung zur "Alte Wittener Straße" 114 nach links abbiegen. Dabei kollidierte das Fahrzeug mit der zu diesem Zeitpunkt in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn. Dessen 25-jähriger Fahrer konnte eine Kollision nicht verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde die Bahn aus den Schienen gedrückt und entgleiste.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung ist derzeit die Wittener Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wird stadtauswärts über den Werner Hellweg und stadteinwärts über die Alte Wittener Straße abgeleitet.

Nach ersten vorläufigen Schätzungen der Bochumer Polizei liegt der Gesamtsachschaden bei mehreren hundertausend Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell