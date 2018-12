POL-BO: Versuchter Straßenraub in Herne - Fahndung nach Verdächtigen erfolgreich

Herne (ots) - Ein 31-jähriger Mann aus Recklinghausen wurde am 4. Dezember von drei Personen, südlich des Herner Stadtgarten, um 21.15 Uhr angegriffen. Er konnte die mögliche Beute (Ausweis, Geldbörse) vor dem Zugriff retten und flüchten. Streifenwagen der Herner Polizeiwache beteiligten sich sofort an einer Fahndung im Bereich der Mont-Cenis-Straße / Wielandstraße. In unmittelbarer Nähe wurden drei Verdächtige (17,17, 18) angetroffen. Die Ermittlungen im Herner Regionalkommissariat dauern derzeit noch an.

