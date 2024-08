Polizei Münster

POL-MS: Regenbogenflagge auch am Polizeipräsidium gehisst - Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf stellt neue Ansprechpersonen für queere Menschen vor

Die Polizei Münster hat pünktlich zum Start der Pride Weeks in Münster am Samstag (10.8.) die Regenbogenflaggen vor dem Polizeipräsidium gehisst.

"Wir gewährleisten die Sicherheit aller Menschen, unabhängig von ihrer Religion, Nationalität und sexuellen Identität. Diesem Anspruch wollen wir gerecht werden, jeden Tag. Dafür stehen wir, dafür stehe ich", betonte Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf. "Wir sind sehr dankbar, dass wir in diesem Jahr erstmalig auch bei dem traditionellen Hissen der Regenbogenflagge am Rathaus dabei waren. Dass die Polizei eingeladen wird, ist nicht selbstverständlich." Nach dem Tod von Malte C. durch den brutalen Angriff am Rande des CSD im Jahr 2022 hat die Behördenleiterin einen runden Tisch mit Vertretenden aus der queeren Community gegründet. "Es geht uns darum, das gegenseitige Vertrauen zu stärken." Kurz nach dem ersten Treffen im Jahr 2022 wurde ein Ansprechpartner für queere Menschen installiert. Diese Aufgabe übernehmen nun Rebecca Nockemann und Barbara Winkler. "Ich freue mich, dass ich Ihnen heute unsere - nun sogar - zwei Ansprechpersonen vorstellen darf", hob Alexandra Dorndorf hervor und stellte die beiden direkt am Stadthaus der queeren Gemeinschaft vor.

Alle Informationen zu den neuen Ansprechpersonen und Kontaktdaten finden Sie hier: https://muenster.polizei.nrw/artikel/ansprechpersonen-fuer-queere-menschen

