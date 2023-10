Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte dringen in Berufskolleg ein - Feuerlöscher ausgelöst und Brand gelegt - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter sind am frühen Freitagmorgen (13.10., 2:30 Uhr) an der Straße Gut Insel in ein Berufskolleg eingebrochen und haben dort einen Feuerlöscher ausgelöst sowie einen Brand gelegt.

Die Einbrecher kamen über die Rückseite des Gebäudes und schlugen ein Loch in eine Tür. Im Flur sprühten sie mit einem Feuerlöscher und setzten in einem Raum ein mit Chemikalien getränktes Papier in Brand. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell