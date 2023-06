Polizei Münster

POL-MS: Katalysatoren-Diebstahl - Diensthund und Polizeihubschrauber auf der Suche nach Tatverdächtigem im Einsatz - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein unbekannter Tatverdächtiger hat am frühen Freitagmorgen (2.6., 0:30 Uhr) an dem Horstmarer Landweg den Katalysator eines Autos entwendet und ist in eine Kleingartenanlage geflüchtet. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen ist der Täter weiter auf der Flucht.

Ein aufmerksamer Anwohner hörte verdächtige Geräusche, beobachtete einen Mann, der sich an einem Auto zu schaffen machte und wählte die 110. Der Mann flüchtete in eine Kleingartenanlage. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte suchten mit einem Diensthund und einem Polizeihubschrauber nach dem Verdächtigen. Der Mann konnte nicht aufgefunden werden, allerdings ein Katalysator, ein Winkelschleifer und ein Wagenheber.

Die Gegenstände wurden sichergestellt. Möglicherweise können Zeugen weitere Angaben zu dem flüchtigen Tatverdächtigen machen. Er soll mit einem grünen Pullover und einer braunen Hose bekleidet gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell