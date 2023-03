Polizei Münster

POL-MS: Verkehrskontrollen an der B51 - Viele Verstöße beim Wenden

Münster (ots)

Am Freitag (10.03.) hat der Verkehrsdienst der Polizei Münster verstärkt Verkehrskontrollen an der Bundesstraße 51 auf Höhe der Wolbecker Straße durchgeführt.

Die Beamten nahmen dabei insbesondere Verstöße gegen die Verkehrsregeln auf Kraftfahrtstraßen in den Fokus. Dabei fiel auf, dass viele Verkehrsteilnehmer gegen das Wendeverbot verstießen. Hierfür ist ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro, zwei Punkten in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot vorgesehen. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich an die bestehenden Verkehrsregeln zu regeln und insbesondere das Wenden zu unterlassen. Hierdurch entstehen oft gefährliche Situationen, die zu schweren Verkehrsunfällen führen können.

Auch in Zukunft wird die Polizei verstärkt Verkehrskontrollen durchführen, um für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell