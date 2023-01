Polizei Münster

POL-MS: Androhung einer Amok-Tat an Gesamtschule in Gelsenkirchen - Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Gelsenkirchen/Münster (ots)

Wegen der Androhung einer Amok-Tat an einer Gesamtschule an der Laarstraße in Gelsenkirchen ist die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Schule wird aktuell geräumt.

Eine Medienanlaufstelle ist an der Marschallstraße 68 eingerichtet.

Die Hintergründe sind Bestandteil der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell