POL-MS: Gefährliche Körperverletzung mit Messer am Bremer Platz - 27-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Polizisten nahmen am Freitagmorgen (11.11.) einen 27-jährigen Tatverdächtigen nach einer Gefährlichen Körperverletzung am Bremer Platz fest. Ein Richter schickte ihn in Untersuchungshaft.

Der 27-Jährige war mit einem 31-Jährigen in Streit geraten. Laut Zeugenaussagen zückte der 27-Jährige plötzlich ein Messer und stach damit Richtung des Gesäßes des 31-Jährigen.

Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort fest. Er ist bereits erheblich polizeilich in Erscheinung getreten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft schickte ein Richter den 27-Jährigen in Untersuchungshaft.

