Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall mit E-Scooter unter Alkoholeinfluss

Münster, OT Mitte (ots)

Am Freitagabend, den 13.05.22, gegen 22.45 Uhr, befahren ein 32-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau, beide aus dem Kreis Warendorf, in dieser Reihenfolge jeweils mit einem E-Scooter den Ludgeriplatz aus Rtg. Moltkestr. kommend in Richtung Hafenstr, Hierbei stürzt die 32-jährige aus bislang unbekannter Ursache mit dem Elektroroller zwischen der Einfahrt Moltkestr. und der Ausfahrt Hammer Str. zu Boden. Dabei ist sie kurzzeitig nicht mehr ansprechbar. Eine zu diesem Zeitpunkt den Ludgeriplatz befahrende Streifen-besatzung trifft die ersten erforderlichen Maßnahmen und wird von einer Zeugin, die Erste Hilfe leistet, unterstützt. Durch den eintreffenden Notarzt und Rettungswagen wird die 32-jährige einem Krankenhaus zugeführt. Glücklicherweise hat sie sich bei dem Unfall nur leicht verletzt, so dass sie nach ambulanter Behandlung von dort wieder entlassen werden kann. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Behandlung und des Abtransports der Verletzten bleibt die Zufahrt zum Ludgeriplatz von der Moltkestr. und der Ludgeriplatz zwischen Moltkestr. und Hammer Str. für ca. 20 min. komplett gesperrt. Da sich vor Ort Hinweise auf einen Alkoholkonsum bei beiden Personen ergeben, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest des 32-jährigen ergibt einen Wert von 1,7 Promille, wird beiden Personen eine Blutprobe entnommen. Beide Personen erwartet nun ein Strafverfahren.

