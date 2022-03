Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall mit einem flüchtigen PKW

BAB 31 Dorsten Lembeck (ots)

Am Sonntag, gegen 12.30 Uhr, kam es auf der A 31 in Fahrtrichtung Emden kurz vor der Anschlussstelle Dorsten Lembeck zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Ein silberner PKW wechselte unerwartet die Fahrspur, so dass ein nachfolgender 34 - jährige PKW Fahrer zu einer Vollbremsung gezwungen war. Hierbei verlor er die Kontrolle über den PKW und berührte den neben ihm fahrenden PKW eines 33-jährigen Fahrers. Ein PKW geriet daraufhin in die linke der andere in die rechte Schutzplanke. Der verursachende PKW Fahrer ist anschließend kurz ausgestiegen, um sich den Unfall anzusehen. Er setzte seine Fahrt dann aber fort, ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern. Ein 7-jähriges Kind wurde leicht verletzt. Die Autobahn war für ca. 1,5 Stunden für Aufräum- / und Abschlepparbeiten voll gesperrt. Der Sachschaden beträgt ca. 40.000 EURO. Der maximale Staulänge betrug 5 Kilometer. Zeugen des Unfalles können sich bei der Polizei Münster unter 0251-275-0 melden.

