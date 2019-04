Polizei Münster

POL-MS: Durch Handy abgelenkt - Fahrradfahrer kracht in Auto

Münster (ots)

Ein Fahrradfahrer fuhr am Mittwochmittag (10.4., 13:43 Uhr) an der Weseler Straße mit einem Handy in der Hand gegen ein Auto.

Der 17-Jährige war auf dem Radweg Richtung "Spinne" unterwegs. Eine 30-jährige Autofahrerin musste verkehrsbedingt an dem Radweg in einer Ausfahrt halten. Der Radler war durch sein Smartphone so abgelenkt, dass er den Skoda übersah und in das Heck krachte. Alarmierte Polizisten rochen zudem eine Alkoholfahne bei dem 17-Jährigen. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Dem Leichtverletzen wurde eine Blutprobe entnommen. An dem Wagen entstand Sachschaden.

Verfasserin: Theresa Middendorf

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell