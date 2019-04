Polizei Münster

POL-MS: Tasche aus Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Montagabend (8.4., 22:30 Uhr) entwendeten Unbekannte eine Tasche aus einem an der Otto-Hahn-Straße geparkten Pkw. Der 46-jährige Fahrer war kurz ausgestiegen und klingelte an einer Tür. Den Pkw hatte er in der Zeit nicht abgeschlossen. Als er zu seinem Mercedes Vito zurückkehrte, war die Tasche mit Bargeld und diversen Unterlagen nicht mehr da.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

