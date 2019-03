Polizei Münster

POL-MS: Tasche aus Fahrradkorb entwendet - Zeuge verfolgt Dieb

Münster (ots)

Ein unbekanntes Kind entwendete Montagnachmittag (25.3., 16.30 Uhr) am Osttor eine Tasche aus einem Fahrradkorb. Eine 53-Jährige radelte durch die Unterführung in Richtung Marktallee. Ein Zeuge beobachtete das Kind beim Diebstahl und lief ihm noch über die Gleise in Richtung Einkaufzentrum hinterher. In der Tasche waren ein Samsung Handy, eine Lesebrille und Zigaretten. Das unbekannte Kind ist etwa 10 Jahre alt und circa 1,50 Meter groß. Es hat eine normale Statur, dunkelbraune, lockige Haare und trug eine blaue Jeans, Turnschuhe und eine dunkelblaue Steppjacke ohne Kapuze. Hinweise zu dem Zeugen und dem Kind nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

