Polizei Münster

POL-MS: Einbrecher flüchtet mit 4 Kisten Leergut - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Montag (25.03., 14:30 bis 16:30 Uhr) brach ein Unbekannter in einen Keller an der Otto-Weddigen-Straße ein.

Der Einbrecher hebelte die Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus auf und entwendete 4 Kästen mit Plastikpfandflaschen aus dem Keller. Anschließend verschwand der Täter mit der Beute in unbekannte Richtung. Eventuell haben Anwohner etwas Verdächtiges bemerkt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Giulia Passmann

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell