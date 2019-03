Polizei Münster

POL-MS: Handtasche im Fußraum zugedeckt - Täter schlagen Seitenscheibe ein

Münster (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am frühen Sonntagabend (24.3., 17:30 bis 18:30) auf einem Parkplatz an der Coermühle eine Handtasche aus einem Auto. Die Diebe sahen die mit einem Handtuch zugedeckte mögliche Beute im Fußraum des Mercedes, zerstörten die Seitenscheibe und griffen die Tasche. Anschließend flüchteten sie mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

