Polizei Münster

POL-MS: Duo mit Sturmhauben beim Diebstahl gestört - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am frühen Montagmorgen (25.03, 2:33 Uhr) beobachtete ein aufmerksamer Zeuge am Laerer Landweg wie sich zwei verdächtige Personen an einem Wagen zu schaffen machten. Die Täter durchsuchten den unverschlossenen Kofferraum eines Lkws, als der 29-jährige Münsteraner sie ansprach. Hierauf flohen die Diebe ohne Beute in Richtung der Richard-von-Weizäcker-Schule. Bei dem Duo handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Sie trugen eine schwarze und eine weiße Sturmhaube. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasser: Georg Buterus

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell