Polizei Münster

POL-MS: Anwohner ertappt Fahrraddieb - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Sonntagabend (24.03., 20:45 Uhr) flüchtete ein Fahrraddieb über die Von-Einem-Straße als ihn ein aufmerksamer Zeuge beim Diebstahl entdeckte. Der Anwohner sah wie ein junger Mann in einer Fahrradgarage die Schrauben einer Wandhalterung löste, an die ein E-Bike gekettet war. Als der 65-jährige Münsteraner den Dieb konfrontierte, floh der Verdächtige ohne Beute aus der Garage. Der Zeuge beschrieb den Mann als sehr dünn, 16 bis 18 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er hatte einen Seitenscheitel und blonde Haare. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

