POL-HH: 190303-2. Einbrecher in Hamburg-Billwerder festgenommen und zugeführt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 01.03.2019, 10:53 Uhr Tatort: Hamburg-Billwerder, Alter Landweg

Polizeibeamte haben am vergangenen Freitagvormittag einen 45-jährigen Deutschen festgenommen, der zuvor mit einem bislang noch unbekannten Mittäter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Hamburg-Billwerder eingebrochen ist. Das für die Region zuständige Einbruchsdezernat des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte zuvor beobachtet, als die beiden Täter eine Leiter an das Dach des Mehrfamilienhauses angelehnten und daran hochkletterten. Der Zeuge sprach daraufhin den 45-jährigen, auf der Leiter stehenden Deutschen an, als der unbekannte Mittäter aus dem Dachfenster der Wohnung einer 77-jährigen Frau stieg und beide Täter zunächst flüchteten. Der Zeuge alarmierte daraufhin umgehend die Polizei. Im Rahmen der Sofortfahndung mit vier Funkstreifenwagen nahmen die eingesetzten Beamten in Tatortnähe aufgrund der guten Täterbeschreibung des Zeugen den 45-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Dieser führte einen Schraubendreher mit sich. Die zwischenzeitlich an ihrer Wohnung erschienene 77-jährige Geschädigte stellte nun das Fehlen zweier Sparbücher fest. Das Stehlgut konnte bislang nicht sichergestellt werden. Der unbekannte, noch flüchtige Mittäter wird wie folgt beschrieben: - männlich - ungepflegter Bart - dunkel gekleidet

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 zu melden. Der 45-jährige Deutsche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Haftrichter zugeführt.

Wun.

