Polizei Münster

POL-MS: Trunkenheit im Straßenverkehr

Münster, OT Centrum (ots)

Am frühen Samstagmorgen, den 10.03.2019, gegen 01.55 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrradfahrer aus Münster mit seinem Rad den Radweg der Straße Neutor in Rtg. Steinfurter Str. Dabei fuhr er in Schlangenlinien und nutzte zum Teil auch den angrenzenden Gehweg. Einer zeitgleich auf der Straße Neutor in Richtung Steinfurter Straße fahrenden Funkstreifenbesatzung fiel die unsichere Fahrweise des 28-jährigen auf. Daraufhin wurde er angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle stellten die einschreitenden Beamten fest, dass der 28-jährige unter Alkoholeinfluss stand. Beim Absteigen vom Fahrrad schwankte er stark, darüber hinaus wurde in seiner Atemluft starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig an Ort und Stelle durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Daraufhin wurde er einer Polizeidienststelle zugeführt, wo ihm von der diensthabenden Bereitschaftsärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. Anschließend wurde er aus der Polizeidienststelle entlassen. Die Weiterfahrt mit dem Fahrrad wurde ihm untersagt.

Kontakt für Medienvertreter:

MArtin Hummelt

Polizei Münster

Leitstelle

Telefon: 0251/275-1010

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell