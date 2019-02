Polizei Münster

POL-MS: Raub auf Tankstelle an der Hammer Straße - Polizei sucht Täter mit Videos und Bildern

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Räuber erbeutet Zigaretten und Bargeld - Polizei sucht Zeugen" (ots vom 18.02.2019 - 9.56 Uhr Uhr)

Nach einem Raub auf eine Tankstelle an der Hammer Straße am vergangenen Montagmorgen (18.2., 2 Uhr) sucht die Polizei den Täter nun mit Videos und Bildern.

Der Unbekannte trat mit einer Schusswaffe an den Schalter, bedrohte den Angestellten und forderte Geld und Zigarettenstangen. Die Beute steckte der Räuber in eine große LIDL-Tüte und verschwand damit in Richtung Hammer Straße. Eine Überwachungskamera einer nahegelegenen Tiefgarage zeigt den Täter nun auf der Flucht.

Der Räuber ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat eine normale Statur und dunkelblonde Haare. Er trug eine dunkle Jacke mit Fellkragen, deren Kapuze tief ins Gesicht gezogen war, eine dunkle Jogginghose mit einem breiten weißen Streifen an der Seite und schwarze Schuhe.

Die bewegten Bilder sind im zentralen Fahndungsportal der Polizei NRW und unter folgendem Link abrufbar: http://t1p.de/cntg

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

