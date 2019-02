Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Schnellimbiss - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Sonntag (24.02., 15:03 Uhr) brachen unbekannte Täter an der Dieckstraße in einen Schnellimbiss ein. Die Diebe zerschlugen eine Fensterscheibe, legten den Griff um und kamen so in die Räume. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit einer Kasse samt Bargeld, einem Laptop und zwei Gyrosmessern.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

