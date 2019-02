Polizei Münster

POL-MS: 33-Jährige bei Auffahrunfall auf der Autobahn 43 leicht verletzt

Münster/Marl (ots)

Am Sonntagabend (24.02., 18:46 Uhr) erkannte ein 52-Jähriger auf der Autobahn 43 ein Stauende zu spät und fuhr bei Marl auf den Wagen vor ihm auf. Der Mann aus Rheinbach war mit seinem Audi in Richtung Wuppertal unterwegs, reagierte nicht rechtzeitig und stieß gegen den VW einer 33-Jährigen. Die Frau aus Dinslaken wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

