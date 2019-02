Polizei Münster

POL-MS: Alleinunfall auf der Autobahn 1 bei Ascheberg - 34-jährige Frau schwer verletzt

Ascheberg (ots)

Eine 34-jährige Frau wurde am frühen Sonntagmorgen (24.2., 03:38 Uhr) auf der Autobahn 1 bei Ascheberg schwer verletzt. Die junge Frau war mit ihrem Pkw in Richtung Dortmund unterwegs, als sie aus bislang unklarer Ursache von der Fahrbahn abkam, mit den Schutzplanken kollidierte und gegen Hinweistafeln einer Raststätte prallte. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

