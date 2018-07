POL-MS: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge verjagte am Sonntagmorgen (8.7., 8:10 Uhr) an der Grevingstraße zwei Einbrecher, die in ein Vereinsheim eingestiegen waren.

Die Eindringlinge verschafften sich Zutritt, indem sie die Scheibe der Tür des Gerätehauses einschlugen. Anschließend hebelten sie mehrere Türen auf oder zerstörten diese mit einer Axt. Aus der Geschäftsstelle nahmen sie einen dreistelligen Bargeldbetrag mit. Als sie den Zeugen bemerkten, flüchteten die Täter. Dieser rannte beim Anblick der Täter wieder vor die Tür, um sich in Sicherheit zu bringen und wählte die "110".

Möglicherweise hat jemand die Täter wegrennen sehen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Antonia Klein

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell