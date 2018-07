POL-MS: Radfahrer missachtet Rotlicht - 23-Jährige verletzt

Münster (ots) - Eine 23-Jährige wurde am Freitagabend (6.7., 22.31 Uhr) bei einem Verkehrsunfall an der Hammer Straße verletzt, weil ein 25-Jähriger Radfahrer bei Rot fuhr. Die Münsteranerin war auf der Geiststraße unterwegs und bog bei Grün auf die Hammer Straße in Richtung Innenstadt ab. Der 25-Jährige war in Richtung Hiltrup unterwegs. Nach Zeugenaussagen missachtete er die für ihn geltende rote Ampel und fuhr in den Einmündungsbereich mit der Geiststraße ein. Hier stieß er mit der jungen Frau zusammen, die dann auf die Straße fiel uns sich leicht verletzte.

