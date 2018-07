POL-MS: Person als Fußgänger auf BAB A 30 verletzt

Münster_BAB A 30_Rheine (ots) - Nach einem Urlaub in Deutschland befanden sich die 64- und 66-jährigen Brüder am Samstag gegen 11:45h auf der Rückreise in die Niederlande. Vor der AS Rheine-Dreierwalde hielt der 64-jährige auf dem Seitenstreifen an, um seinem Bruder das Urinieren im Grünbereich zu ermöglichen. Der erheblich an Alzheimer erkrankte 66-jährige tritt vermutlich im Zustand seiner Verwirrtheit auf die Fahrbahn und geht in Richtung der Mittelschutzplanke. Mehrere herannahende Fahrzeugführer müssen stark abbremsen und können der Person ausweichen. Ein 52-jähriger PKW-Fahrer erkennt die Situation nicht rechtzeitig und kollidiert auf dem linken Fahrstreifen mit dem Fußgänger. Der 66-jährige wird am rechten Bein und rechten Arm verletzt und nach der Erstversorgung einem Krankenhaus zugeführt.

