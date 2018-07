POL-MS: Schwerer Verkehrsunfall auf dem Osttor

Münster-Hiltrup (ots) - Am Freitag, (06.07.2018, 15.25 Uhr) ist es nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei Münster zu einem schweren Verkehrsunfall in Münster Hiltrup gekommen. Ein BMW-Kombi war in Richtung Hiltrup unterwegs und geriet in Höhe der Straße Am Herzkamp in den Gegenverkehr. Dabei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Insgesamt sind 6 Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. 6 Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Zur Zeit finden Rettungs- und Bergungsmaßnahmen statt. Die Straße Osttor ist zwischen dem Albersloher Weg und der Rubensstraße in beiden Richtungen gesperrt. Die Sperrungen werden noch länger andauern. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

