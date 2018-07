POL-MS: Rennradfahrerin missachtet Vorfahrt - schwer verletzt

Münster (ots) - Am Donnertagmorgen (05.07., 10:30 Uhr) kam es an der Straße "Am Steintor" in Höhe eines einmündenden Radweges zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Rennradfahrerin.

Der 75-jährige Pkw-Fahrer fuhr entlang der Straße "Am Steintor", als von rechts ein Fahrradfahrer kam und die Straße überquerte. Um eine Kollision zu verhindern, verringerte der Autofahrer die Geschwindigkeit. Plötzlich kam dann auch noch die Rennradfahrerin auf die Straße, ohne seine Vorfahrt zu achten. Obwohl er schon sehr langsam war, konnte er einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die 63-jährige Frau prallte gegen den Wagen und wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

