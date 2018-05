POL-MS: Bargeld und Schmuck bei Einbruch entwendet - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte Täter erbeuteten am Montag (30.04.) zwischen 6:30 und 19:45 Uhr bei einem Einbruch in eine Wohnung am Gescherweg Bargeld und Schmuck. Die Eindringlinge schoben die Jalousie der Balkontür hoch und zerstörten die Fensterscheibe gewaltsam. Anschließend stiegen sie durch das Loch in die Räume und durchsuchten diese nach Wertvollem. Die Diebe flüchteten mit der Beute unerkannt.

Eventuell haben Zeugen etwas Auffälliges bemerkt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

