POL-MS: Fußgänger von Radfahrer angefahren - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Am späten Freitagabend (27.4., 23.29 Uhr bis 23.34 Uhr) fuhr ein Radfahrer auf dem Alfred-Krupp-Weg einen Fußgänger um, verletzte diesen schwer und flüchtete. Der 33-jährige Fußgänger war in Richtung Dahlweg unterwegs. Der Radfahrer kam ihm entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen beide zusammen. Rettungskräfte brachten den 33-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Radler trug dunkle Oberbekleidung und war auf einem Mountainbike unterwegs. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell