Hochschule für Polizei Baden-Württemberg

POL-HfPolBW: Einladung an die Vertreterinnen und Vertreter der Medien zum Tag der Ausbildung der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg beim Institutsbereich Ausbildung Lahr am 25.06.2023

Lahr (ots)

Die Hochschule für Polizei Baden-Württemberg (HfPolBW) veranstaltet am Sonntag, den 25.06.2023 beim Institutsbereich Ausbildung Lahr einen Tag der Ausbildung. Dieser richtet sich an die Öffentlichkeit und soll berufsinteressierten Jugendlichen den Alltag der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst sowie die verschiedenen Facetten des Polizeiberufs näherbringen. Neben der Möglichkeit zur Teilnahme am "Schnupperunterricht" bieten verschiedene Vorführungen, Gespräche mit Beamtinnen und Beamten in Ausbildung sowie diverse Informationsstände umfassende Einblicke in den vielfältigen Polizeiberuf.

Selbstverständlich ist auch für Speis und Trank gesorgt!

Wir erwarten zu dieser Veranstaltung, die von 10:00 - 18:00 Uhr dauern wird, mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher und würden uns sehr darüber freuen, Sie am 25.06.2023 als Vertreterin oder Vertreter der Medien begrüßen zu dürfen.

