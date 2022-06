Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Diebstahl und Sachbeschädigung am Bodensee

Radolfzell (ots)

Ein ausgebrachtes Fischernetz haben Unbekannte in der Zeit von Donnerstag, 16.06.2022, 17:15 Uhr bis Freitag, 17.06.2022, 07:00 Uhr am Bodensee in Radolfzell entwendet. Zwei weitere Netze wurden beschädigt.

Die Taten ereigneten sich im Untersee / Zeller See, Bereich Moos und Segelschule Radolfzell. Vermutlich wurde aus den Netzen auch eine unbekannte Anzahl an Fischen entwendet.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.000 Euro. Der Wasserschutzpolizeiposten Reichenau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Täter oder Tathergang geben können, sich unter der Telefonnummer 07534/97190 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell