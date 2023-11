Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Stuttgart, des LKA BW und des PP Stuttgart - Mehrere Festnahmen und sichergestellte Schusswaffen sind die Bilanz vom Wochenende im Großraum Stuttgart

Stuttgart (ots)

Am Wochenende 10. bis 12. November kam es im Großraum Stuttgart zu mehreren Ereignissen und Festnahmen, welche im Kontext der Auseinandersetzungen der beiden rivalisierenden Gruppierungen im Großraum Stuttgart stehen dürften.

Wie wir bereits berichteten, kam es im August diesen Jahres am Schlossplatz in Stuttgart zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen (Link Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/5615423). Einem der Beteiligten wird vorgeworfen, dabei einen mitgeführten Teleskopschlagstock eingesetzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte daraufhin einen Haftbefehl gegen den nach der Tat flüchtigen Verdächtigen. Am Freitag, 10. November 2023 konnte der 22-jährige türkische Staatsangehörige in Esslingen festgenommen werden. Das Amtsgericht Stuttgart setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Am Abend des 11. November 2023 konnte bei einer Fahrzeugkontrolle in Stuttgart-Fasanenhof bei der Durchsuchung des Fahrzeugführers eine geladene Pistole in seiner Jackentasche aufgefunden werden. Der 27-jährige Deutsch-Serbe wurde daraufhin dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der Beschuldigte befindet sich zwischenzeitlich in einer Justizvollzugsanstalt.

In den frühen Morgenstunden des 12. November 2023 wurden in Stuttgart - Bad Cannstatt durch eine Streife der Bundespolizei mehrere vermummte Personen festgestellt, die anschließend flüchteten. Im Verlauf der darauffolgenden polizeilichen Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen wurden ein 20-jähriger Deutscher sowie zwei türkische Staatsangehörige im Alter von 21 und 24 Jahren festgenommen, nachdem auf dem Rücksitz ihres Fahrzeugs eine geladene Schusswaffe aufgefunden wurde. Gegen die drei Männer wurden ebenfalls Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt.

