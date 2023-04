Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Weitere großangelegte Einsatzmaßnahmen der Ermittlungskooperation des LKA mit den Polizeipräsidien Reutlingen, Stuttgart und Ulm

Stuttgart (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 28. Februar, 2., 6. und 9. April 2023

Die Ermittlungen gestalten sich komplex: Nach mehreren Schussabgaben in den Zuständigkeitsbereichen der Polizeipräsidien Reutlingen, Stuttgart und Ulm, arbeitet das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) mit den drei Polizeipräsidien Schulter an Schulter in einer Ermittlungskooperation. Gemeinsam verfolgen sie mit Hochdruck die Klärung der Fälle und prüfen etwaige Zusammenhänge. Dabei wird auch die Sonderkommission "Goethe" miteinbezogen, die nach einem Tötungsdelikt am 8. April in Asperg beim Polizeipräsidium Ludwigsburg eingerichtet wurde. Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen können hierzu noch keine Aussagen getroffen werden.

In den Abendstunden des 15. April weitet die Ermittlungskooperation die operativen Maßnahmen aus und führt erneut eine großangelegte Präsenz- und Kontrollaktion in der Landeshauptstadt sowie in den Landkreisen Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Ulm durch. Über 150 Kräfte der Polizei führen knapp 200 Fahrzeug- und Personenkontrollen an relevanten Örtlichkeiten durch. Ein Mann leistet bei seiner Kontrolle Widerstand. Acht Platzverweise werden ausgesprochen. Zwei Jugendliche weigern sich diesen Folge zu leisten. Sie werden bis zur Übergabe an ihre Aufsichtspersonen in polizeiliche Obhut genommen.

"Wir setzen alles daran, um die Eskalation der Gewalt in der Region zu unterbinden. Hierfür bündeln wir unsere Kräfte und gehen entschieden jedem Hinweis nach", sagt Andreas Stenger, Präsident des LKA BW. "Wir werten akribisch jede einzelne Spur aus und führen die Kontrollen mit hoher Intensität weiter. Unsere Botschaft ist klar: Wir haben einen langen Atem und dulden keine rechtsfreien Räume", so Stenger.

Zuletzt wurde am Freitag ein 20-Jähriger durch Spezialkräfte der Polizei festgenommen, der im Verdacht steht an einer Schussabgabe am 17. März in Stuttgart-Zuffenhausen beteiligt gewesen zu sein. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

